Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στην Αλάσκα των ΗΠΑ - Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι - Real.gr

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Αλάσκας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS)

Το επίκεντρο εντοπίζεται 87 χιλιόμετρα νότια του Σαντ Πόιντ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 20 χιλιόμετρα.

Λόγω του μεγέθους του σεισμού, εκδόθηκε προειδοποίηση για ενδεχόμενο τσουνάμι.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 39 sec ago in #Alaska.

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

— EMSC (@LastQuake) July 16, 2025