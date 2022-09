Μεγάλος σεισμός 7,6 Ρίχτερ στο Μεξικό - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Mεγάλος σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:09 ώρα Ελλάδος στο Μεξικό.

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,6 βαθμών, συγκλόνισε την πόλη Πλασίτα δε Μορέλος στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο κεντρικό Μεξικό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

Το επίκεντρό του εντοπίζεται 37 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ακουίγια και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 15 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο της χώρας, η ισχυρή σεισμική δόνηση είναι μεγέθους 7,4 βαθμών.

A Massive 7.6 magnitude earthquake strikes near the coast of Michoacan, Mexico. With a Tsunami possible after strong earthquake strikes near the coast according to U.S. Tsunami Warning System.

Χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές. «Ελπίζουμε ειλικρινά ότι δεν έχει συμβεί τίποτα σοβαρό», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος του Μεξικού Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Earthquake in Mexican state of Michoacαn has a preliminary magnitude of 7.5. The Pacific Tsunami Warning Center has issued a tsunami alert for Mexico. Extreme shaking felt in Mexico City.

Η δήμαρχος της πρωτεύουσας του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές στην πόλη από το χτύπημα του Εγκέλαδου, που σημειώθηκε την ίδια ημερομηνία με τους φονικούς σεισμούς του 1985 και του 2017.

Περίπου 5.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από τον σεισμό της 19ης Σεπτεμβρίου 1985 και περισσότεροι από 350 νεκροί ήταν ο απολογισμός του σεισμού στο Μεξικό το 2017.

Λόγω της ισχύος του σεισμού, το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1-3 μέτρων στις μεξικανικές ακτές και για μικρότερο (έως και 0,3 μ.) στις ακτές Κολομβίας, Κόστα Ρίκας, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλας, Ονδούρας, Νικαράγουας, Παναμά και Περού.

Την ίδια στιγμή το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό ινστιτούτο δίνει το μέγεθος του σεισμού στα 7,4 της κλίμακας Ρίχτερ.