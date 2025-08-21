Μειώθηκε κατά 65% η επιφάνεια που κάηκε στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου τον Ιούλιο - Real.gr

Στο τμήμα του τροπικού δάσους του Αμαζονίου που εκτείνεται στη Βραζιλία καταγράφτηκε μείωση κατά 65% της επιφάνειας με βλάστηση που καταστράφηκε εξαιτίας πυρκαγιών τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα της περασμένης χρονιάς, η οποία είχε σημαδευτεί από ιστορική ξηρασία, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη το δίκτυο παρακολούθησης του ζητήματος MapBiomas.

Πρόκειται για καλή είδηση για την κεντροαριστερή κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα καθώς πλησιάζει η COP30, η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα, που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στην πόλη Μπελέμ, στον Αμαζόνιο.

Δεδομένα από δορυφόρους που συγκέντρωσε και μελέτησε η πλατφόρμα του MapBiomas, δικτύου στο οποίο συμμετέχουν ΜΚΟ, πανεπιστήμια και εταιρείες τεχνολογίας, δείχνουν πως τον περασμένο μήνα κάηκαν 1.430.000 στρέμματα στο μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη.

«Έπειτα από δυο χρόνια ακραίας ξηρασίας στον Αμαζόνιο το 2023 και το 2024, όταν είχαμε παρατηρήσει πυρκαγιές-ρεκόρ σε αυτό το βίωμα, η μείωση της επιφάνειας που κάηκε το 2025 μπορεί να αποδοθεί (…) ιδίως στην επιστροφή των βροχών, στην πιο έντονη και παρατεταμένη περίοδο υγρασίας», εξήγησε ο Φελίπε Μαρτενέξεν, του ινστιτούτου ερευνών για τον Αμαζόνιο (IPAM), σε ανακοίνωση Τύπου.

Συνολικά, σε όλη την επικράτεια της Βραζιλίας, επλήγησαν από πυρκαγιές 7.480.000 στρέμματα τον Ιούλιο, έκταση μειωμένη κατά 40% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Πρόκειται για τη μικρότερη επιφάνεια που κάηκε αφότου άρχισε να δημοσιεύει δεδομένα το MapBiomas, το 2019.

Η σαβάνα Σεχάντου, οικοσύστημα με πλούσια βιοποικιλότητα, είναι η περιοχή που υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα από πυρκαγιές στη Βραζιλία τον Ιούλιο, με 5.710.000 στρέμματα να παραδίδονται στις φλόγες. Μολαταύτα, η καμμένη επιφάνεια ήταν μειωμένη κατά 16% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024.

Ο κ. Μαρτενέξεν υπογράμμισε επίσης ότι οι «περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημιές του 2024, σε συνδυασμό με την αυξημένη παρακολούθηση, μπορεί να ώθησαν τους αγρότες και τους κατοίκους να δείξουν περισσότερη προσοχή».

Την περασμένη χρονιά, η ιστορική ξηρασία, που ειδικοί συνέδεσαν με την κλιματική αλλαγή, ευνόησε την εξάπλωση των πυρκαγιών – όμως στην πράξη, σχεδόν όλες οι εστίες ήταν ανθρωπογενείς.

Από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο, κάηκαν 24,5 εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων στη Βραζιλία, έκταση μειωμένη κατά 59% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ωστόσο, πριν από δύο εβδομάδες, η υπουργός Περιβάλλοντος Μαρίνα Σίλβα τόνισε πως η αύξηση κατά 4% της αποψίλωσης των δασών την περίοδο αναφοράς από τον Αύγουστο του 2024 ως τον Ιούλιο του 2025 οφειλόταν κυρίως στις πυρκαγιές που μαίνονταν για μεγάλο μέρος του δεύτερου εξαμήνου της περασμένης χρονιάς.