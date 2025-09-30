Μειώθηκε το επίπεδο συναγερμού για βροχές και πλημμύρες στην περιφέρεια της Βαλένθια - Real.gr

Το επίπεδο συναγερμού για την περιφέρεια αυτή στις ακτές της Μεσογείου μειώθηκε από κόκκινο, το πιο υψηλό, σε κίτρινο, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η AEMET.

Ορισμένες περιοχές των Βαλεαρίδων νήσων βρίσκονται επίσης σε κίτρινο συναγερμό, ένα επίπεδο που σημαίνει πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Χθες, Δευτέρα, ο κόκκινος συναγερμός ξύπνησε άσχημες μνήμες από την καταστροφή του Οκτωβρίου του 2024 που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 230 ανθρώπων. Για προληπτικούς λόγους, πολλοί δήμοι της περιφέρειας της Βαλένθια έκλεισαν σχολεία και σχολές και περισσότεροι από μισό εκατομμύριο μαθητές δεν έκαναν μάθημα.

Τα περισσότερα σχολεία αναμένεται να ανοίξουν σήμερα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταδόθηκαν πολλές εικόνες που δείχνουν χείμαρρους νερού να κατεβαίνουν στην πόλη Κουγιέρα, νότια της περιφερειακής πρωτεύουσας Βαλένθια, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Ο δήμαρχος της Κουγιέρα Ζόρντι Μαγιόρ δήλωσε πως το γεγονός ότι οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις που τους ζητούσαν να παραμείνουν στα σπίτια τους “απέτρεψε πολλές τραγωδίες”.

«Αν υπήρχαν ηλικιωμένα άτομα, κάποια με προβλήματα κινητικότητας, ή ακόμη παιδιά στους δρόμους, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερες», δήλωσε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση.

Οι πλημμύρες στη Βαλένθια τον Οκτώβριο του 2024 είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 230 ανθρώπων. Η καταστροφή είχε προκαλέσει την οργή των κατοίκων που επέκριναν τη διαχείριση του συναγερμού και τις υπηρεσίες διάσωσης.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά, οι κάτοικοι εξακολουθούν να διαμαρτύρονται, κατεβαίνοντας συχνά σε διαδηλώσεις και κατηγορώντας τους αξιωματούχους ότι δεν είχαν εκδώσει συναγερμό την κατάλληλη στιγμή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ