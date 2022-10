Μεξικό: Δεκαπέντε σπίτια καταστράφηκαν από έκρηξη βυτιοφόρου στο Αγουασκαλιέντες - Βίντεο

«Με βάση την επιθεώρηση που έγινε (…) έχουμε 15 σπίτια πλήρως κατεστραμμένα», είπε ο δήμαρχος της πόλης, Λεονάρντο Μοντανιές, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν το τρένο συγκρούστηκε με το βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα. Η κυβερνήτρια της Πολιτείας Αγουασκαλιέντες, η Μαρία Τερέσα Χιμένες, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες. «Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ γρήγορα επιτόπου και κατάφεραν να εκκενώσουν περίπου 300 σπίτια» στη συνοικία Κολόνια Μέχικο. Από αυτά, τα 120 έχουν υποστεί ζημιές.

