Μεξικό: Εκατοντάδες Ουκρανοί καταφτάνουν στην Τιχουάνα - Αναμένουν να πάρουν άσυλο ώστε να βρουν οικογένειες τους στις ΗΠΑ

Άνθρωποι σκορπισμένοι, τυλισμένοι με κουβέρτες, σε ξαπλώστρες δίπλα σε υπερβολικά γεμάτες βαλίτσες πάνω σε γρασίδι κοντά στο διεθνές λιμάνι εισόδου. Ορισμένοι κοιμούνται σε σκηνές και κάτω από μουσαμάδες. Αμερικανοοί εθελοντές με κίτρινα γιλέκα - ορισμένοι Ουκρανό-αμερικανοί που ταξίδεψαν στην Τιχουάνα αφού άκουσαν για τους πρόσφυγες που έφτασαν - συλλέγουν ονόματα σε μια χειρόγραφη λίστα αναμονής για να καταγράφουν τα ονόματα των αφιχθέντων.

Ενώ περίπου 600 Ουκρανοί κατασκηνώνουν κοντά στην είσοδο των συνόρων, περίπου 500 ακόμη μένουν σε ξενοδοχεία της πόλης, δήλωσε ο Ενρίκε Λουθέρο, διευθυντής μεταναστευτικών υποθέσεων της Τιχουάνα, επικαλούμενος τη λίστα που καταρτίζουν οι εθελοντές. Περίπου το 40% των ανθρώπων είναι παιδιά, πρόσθεσε.

Ο Λουθέρο είπε ότι περίπου 100 Ουκρανοί επιτρέπεται καθημερινά να περνούν ΗΠΑ. Η αμερικανική Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων ανέφερε ότι τα στοιχεία για τον αριθμό των Ουκρανών που εισήλθαν στις ΗΠΑ τον Μάρτιο θα είναι διαθέσιμα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο αριθμός των ανθρώπων στα νοτιοδυτικά σύνορα είναι ακόμη μικρός σε σύγκριση με περισσότερους από 3,8 εκατομμύρια Ουκρανούς που έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες στην Ευρώπη από την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου, την οποία η ρωσική κυβέρνηση αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Σε απάντηση στην έξοδο - τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα του θα δεχτεί περίπου 100.000 Ουκρανούς μέσω διαφόρων νομικών οδών.

Ωστόσο, ορισμένες οικογένειες σε απελπισία ταξιδέψουν μέσω μιας σειράς χωρών στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, αφού τους αρνήθηκε η χορήγηση βίζας για τις ΗΠΑ ή τους είπαν να περιμένουν στις πρεσβείες των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Ενώ Ουκρανοί και Ρώσοι φτάνουν στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού πριν εξαπολυθεί η ρωσική εισβολή, τώρα ο κόσμος καταφθάνει με «πολύ πιο γρήγορους» ρυθμούς, δήλωσε η Τζούλια Νέσνερ, δικηγόρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Human Rights First με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Κατά μέσο όρο, οι Ουκρανοί περιμένουν περίπου μία ημέρα από τη στιγμή που θα μπουν στη λίστα που καταρτίστηκε από εθελοντές μέχρι να μπορέσουν να περάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε η Νέσνερ.

Πριν από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με μάρτυρα του Reuters, περίπου 15 Ουκρανοί έφταναν κάθε ημέρα στα σύνορα της Τιχουάνα και τους επέτρεπαν να περάσουν.

Today in Tijuana - just steps from the U.S. Border crossing. Hundreds of Ukrainians wait to cross. Some have waited for days. This includes many children and babies. Volunteers are here feeding and keeping them warm as they wait out the process. pic.twitter.com/8tEd4SQ5Pb