Μεξικό: Εξερράγη το ηφαίστειο Ποποκατέπετλ – Κίτρινος συναγερμός από τις Αρχές-LIVE

Άλλωστε, το ηφαίστειο έχει πάρει το όνομά του από τη γλώσσα των Αζτέκων, τη Νάουατλ, το οποίο σημαίνει «το βουνό που καπνίζει».

Πράγματι, είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως, αφού έχει εκραγεί 15 φορές από το 1519. Το ηφαίστειο ήταν ανενεργό για σχεδόν μισό αιώνα, αλλά το 1991 η ηφαιστειακή δραστηριότητα αυξήθηκε και από το 1993 καπνός βγαίνει μέσα από το ηφαίστειο σχεδόν καθημερινά.

Το 1994 και το 2000 οι περιοχές γύρω από το ηφαίστειο εκκενώθηκαν. Η έκρηξη του 2000 ήταν η ισχυρότερη των τελευταίων 1.200 ετών.

The Popocatepetl volcano has begun erupting in #Mexico. The yellow level of alert has been declared. Authorities are evacuating residents of nearby areas. pic.twitter.com/d6rZwNy3Ik