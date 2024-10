Μεξικό: Φοιτητής ανακάλυψε κατά τύχη χαμένη πόλη των Μάγια

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η πυκνότητα των κτισμάτων της τη καθιστά δεύτερη μόνο μετά την Καλακμούλ, τη μεγαλύτερη γνωστή τοποθεσία των Μάγια στη Λατινική Αμερική.

Η ανακάλυψη έγινε «κατά λάθος» όταν ο υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Tulane, Λουκ Όλντ-Τόμας, βρήκε δεδομένα ενός παλιού Lidar που χρησιμοποιήθηκε από μια μεξικανική οργάνωση για περιβαλλοντική παρακολούθηση. Μέσα από αυτά τα δεδομένα, τα οποία αναλύθηκαν με αρχαιολογικές μεθόδους, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη μιας ολόκληρης πόλης που κάποτε φιλοξενούσε περίπου 30.000 έως 50.000 κατοίκους.

