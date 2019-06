Mεξικό: Νέα δολοφονία δημοσιογράφου

Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η Νόρμα Σαράμπια δέχθηκε επίθεση από δύο ένοπλους που κινούνταν με μοτοσικλέτα, κοντά στο σπίτι της, στην πόλη Ουιμανγκίγιο. Οι δράστες της δολοφονίας κατάφεραν να διαφύγουν.

Η Νόρμα Σαράμπια ήταν ανταποκρίτρια της Tabasco Hoy για 15 χρόνια και εργαζόταν εδώ και κάποια χρόνια για άλλα τοπικά ΜΜΕ, ανέφερε η εφημερίδα στην ηλεκτρονική της έκδοση.

The body of Mexican #journalist Norma Sarabia was left in front of her house. She is the 7th journalist murdered since President @lopezobrador_ took office https://t.co/fZATPYT5hA