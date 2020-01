Mεξικό: Δολοφονημένος βρέθηκε ραδιοφωνικός παρουσιαστής που είχε εξαφανιστεί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Το πτώμα του Φιδέλ Άβιλα, παρουσιαστή του ραδιοφωνικού σταθμού «Ke Buena» του δήμου Ουετάμο της Πολιτείας Μιτσοακάν βρέθηκε σε αυτοκινητόδρομο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, έφερε τραύματα από σφαίρες. Τον είχαν δει για τελευταία φορά ζωντανό σε πολιτιστική εκδήλωση στη γειτονική Πολιτεία Γκερέρο πριν από 40 ημέρες, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μεξικού.

Body of missing Mexican journalist found riddled with bullets near highway The body of a Mexican journalist and radio host who went missing in November was found riddled with bullets Wednesday, officials said. Fidel Avila, of the “Ke Buena” stati... https://t.co/lWKaMr23KZ#USRCpic.twitter.com/PZHKf5vzgb