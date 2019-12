Μεξικό: Σάλος για τον πίνακα με τον Εμιλιάνο Ζαπάτα σε ολόγυμνο σώμα γυναίκας - Διαδηλωτές φώναζαν «να καεί»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa, Reuters

Δεκάδες πολίτες, κυρίως από την Πολιτεία Μορέλος, την ιδιαίτερη πατρίδα του Σαπάτα, εισέβαλαν στο μουσείο κραυγάζοντας «να καεί!», ενώ ενεπλάκησαν σε αψιμαχίες με αντιδιαδηλωτές που υπερασπίζονταν τον πίνακα, έργο του ζωγράφου Φαμπιάν Τσάιρες.

Ο εγγονός του Σαπάτα, ο Χόρχε Zαπάτα Γκονσάλες, δήλωσε ότι η οικογένεια σκοπεύει να κάνει μήνυση στο μουσείο και στον Τσάιρες, που κατηγόρησε πως προσπαθεί να «αποκτήσει φήμη» αμαυρώνοντας την εικόνα του ήρωα της επανάστασης.

Ο Zαπάτα Γκονσάλες είπε πως δεν έχει τίποτα εναντίον των ομοφυλόφιλων, «αλλά» ο πίνακας αυτός «δυσφημίζει τον στρατηγό μας, παρουσιάζοντάς τον σαν ομοφυλόφιλο».

