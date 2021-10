Μεξικό: Σε απόπειρα ληστείας οφείλεται το επεισόδιο με πυρά στο αεροδρόμιο -Νεκρός ο δράστης

Το επεισόδιο που αναστάτωσε το αεροδρόμιο προκλήθηκε όταν ένας φρουρός ασφαλείας πυροβόλησε για να απωθήσει έναν ληστή που επέβαινε σε μηχανάκι. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν ο ύποπτος ή άλλοι άνοιξαν επίσης πυρ.

Στις εικόνες που μετέδωσε ο ιστότοπος Telediario διακρίνεται ένα μαύρο SUV με τρύπες από σφαίρες στο παρμπρίζ και ένα μηχανάκι πεσμένο μπροστά του, σε πολύ μικρή απόσταση από τον πολυσύχναστο χώρο αφίξεων και αναχωρήσεων των επιβατών του αεροδρομίου.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο επίδοξος ληστής ακολουθούσε το SUV από έναν κοντινό σταθμό του μετρό.

Shots were fired in vicinity of Terminal 2 of Mexico City's International Airport on Friday morning with at least 2 people injured & 1 suspect arrested.