Μεξικό: Στους 39 ανέρχονται οι νεκροί εξαιτίας του τυφώνα Ότις

«Πρέπει να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση της Ακαπούλκο το συντομότερο δυνατόν», τόνισε από την πλευρά του ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Το 80% των ξενοδοχείων έχει καταστραφεί η υποστεί ζημιές στη λουτρόπολη, που ζει πρακτικά από τον τουρισμό και συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Λατινικής Αμερικής, μαζί με το Κανκούν, επίσης στη μεξικανική επικράτεια, και την Πούντα ντελ Έστε, στην Ουρουγουάη.

