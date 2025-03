Μελάνια Τραμπ: Αποθεώθηκε στο Κογκρέσο η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Αποθεωτική υποδοχή επιφύλαξαν στη Μελάνια Τραμπ οι παριστάμενοι στην ομιλία του συζύγου της και προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Κογκρέσο.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ επέλεξε ένα γκρι ταγιέρ Dior σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της από τη στιγμή που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Στο πλευρό της η Μελάνια Τραμπ είχε την 15χρονη Έλιστον Μπάρι, η οποία είχε πέσει θύμα bullying με μια deepfake εικόνα που έστειλαν στους συμμαθητές της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να επαινέσει τη σύζυγό του για την υποστήριξή της στο νομοσχέδιο με ονομασία «Take It Down» που μετατρέπει σε αδίκημα την δημοσίευση deepfake και μη συναινετικού πορνογραφικού υλικού απαιτώντας από τις πλατφόρμες να αφαιρούν τέτοιο περιεχόμενο.

Pres. Trump praised first lady Melania Trump’s work supporting the “Take It Down” Act, which is intended to criminalize the publication of deepfake and non-consensual pornography and require platforms to remove such content. https://t.co/XDLWXWC8pj pic.twitter.com/PRnQ5yRNQl

— ABC News (@ABC) March 5, 2025