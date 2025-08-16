Μελάνια Τραμπ: Έστειλε επιστολή στον Πούτιν για τις απαγωγές παιδιών στον πόλεμο στην Ουκρανία - Real.gr

Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, έθεσε το ζήτημα της δεινής κατάστασης των παιδιών στην Ουκρανία και τη Ρωσία σε προσωπική επιστολή προς τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος Τραμπ παρέδωσε προσωπικά την επιστολή στον Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Αλάσκα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι στο Reuters. Η Μελάνια Τραμπ που έχει καταγωγή από τη Σλοβενία δεν συμμετείχε στο ταξίδι στην Αλάσκα.

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο της επιστολής, παρά μόνο ότι αναφερόταν στις απαγωγές παιδιών ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ύπαρξη της επιστολής δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Η απαγωγή παιδιών από τη Ρωσία αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα για την Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει χαρακτηρίσει τις απαγωγές δεκάδων χιλιάδων παιδιών της που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή σε εδάφη υπό ρωσική κατοχή χωρίς τη συγκατάθεση των οικογενειών ή των κηδεμόνων τους ως έγκλημα πολέμου που πληροί τον ορισμό της γενοκτονίας σύμφωνα με τη συνθήκη του ΟΗΕ.

Προηγουμένως, η Μόσχα είχε δηλώσει ότι προστατεύει τα ευάλωτα παιδιά από μία εμπόλεμη ζώνη.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει δηλώσει ότι η Ρωσία έχει προκαλέσει ταλαιπωρία σε εκατομμύρια παιδιά της Ουκρανίας και έχει παραβιάσει τα δικαιώματά τους από την έναρξη της πλήρους εισβολής της στην Ουκρανία το 2022.