Μελάνια Τραμπ: Η επανεμφάνιση στον Λευκό Οίκο σε δείπνο με Ζούκερμπεργκ, Γκέιτς, Κουκ και Άλτμαν - «Τα ρομπότ είναι εδώ» - Real.gr

Μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο έκανε η Μελάνια Τραμπ με αφορμή την «προεδρική πρωτοβουλία για την ΑΙ».

Μαζί με το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου βρέθηκαν μεγιστάνες της τεχνολογίας όπως ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Σάτια Ναντέλα από την Microsoft, ο Σούντρα Πιτσάι της Google και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI ενώ απών ήταν ο πρώην στενός συνεργάτης του Τραμπ, Έλον Μασκ της Tesla.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι προετοιμάσουν τα παιδιά για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

«Τα ρομπότ είναι εδώ. Το μέλλον μας δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία», δήλωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Λευκού Οίκου για την Εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Ως ηγέτες και γονείς, πρέπει να διαχειριστούμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με υπευθυνότητα. Σε αυτό το αρχικό στάδιο, είναι καθήκον μας να αντιμετωπίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη όπως τα ίδια μας τα παιδιά: ενδυναμώνοντάς την, αλλά με προσεκτική καθοδήγηση», δήλωσε, καλώντας τους ηγέτες να δώσουν προτεραιότητα στις υποδομές και την ενέργεια, την εθνική ασφάλεια και το ταλέντο, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται.

Σύμφωνα με το CNN η εκδήλωση της Πέμπτης ήταν η πρώτη δημόσια παρουσιά της Μελάνια Τραμπ από τις 13 Ιουλίου με υπογραμμίζοντας την απόφασή της να κάνει επιλεκτικές εμφανίσεις.