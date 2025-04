Μελάνια Τραμπ: Οι 20 φωτογραφίες που διάλεξε ο Λευκός Οίκος για τα γενέθλιά της - Real.gr

Τα 55α γενέθλιά της είχε το Σάββατο η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, με τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Instagram να δημοσιεύει 20 φωτογραφίες της.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, καρέ από το White House Easter Egg Roll, από ένα ταξίδι στην Αίγυπτο και τις πυραμίδες της, από χορό με τον Αμερικανό πρόεδρο, από την άφιξη στην βάση Sigonella στη Σικελία και από πτήσεις με το Marine One.

«Γιορτάζοντας την καταπληκτική Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ – Δείτε τις 20 αγαπημένες μας φωτογραφίες» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η ίδια η Μελάνια, πάντως, απέφυγαν να κάνουν κάποια ανάρτηση για τα γενέθλια, καθώς το Σάββατο βρίσκονταν στη Ρώμη για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Όταν, όμως, οι δύο τους αποχαιρετίστηκαν μετά την επιστροφή τους στην Αμερική, στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε ένα φίλι στη σύζυγό του με το βίντεο να αναρτάται επίσης στα social media του Λευκού Οίκου με λεζάντα «βρείτε κάποιον να σας κοιτάει όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ τη σύζυγό του».

Find someone who looks at you the way @POTUS looks at @FLOTUS. 🇺🇸❤️ pic.twitter.com/988XrA6jCU

— The White House (@WhiteHouse) April 26, 2025