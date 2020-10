Μελάνια για όσα γράφει ο Τραμπ στο Twitter: Πολλές φορές δεν συμφωνώ με τον Ντόναλντ - ΒΙΝΤΕΟ

«Για πρώτη φορά στην ιστορία oι πολίτες αυτής της χώρας ενημερώνονται αμέσως και αpευθείας από τον πρόεδρό τους μέσω των social media. Δεν συμφωνώ πάντα με τον τρόπο που λέει τα πράγματα, αλλά είναι σημαντικό γι' αυτόν να μιλά απευθείας στους ανθρώπους τους οποίους υπηρετεί» τόνισε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, που πολλές φορές στη διάρκεια αυτής της προεδρικής θητείας την έχουμε δει να μην δέχεται να κρατήσει το χέρι του ή να το σπρώχνει μακριά της.

Campaigning in Pennsylvania, first lady Melania Trump called her husband a “fighter,” defending his use of social media: "I don’t always agree the way he says things, but it is important to him that he speaks directly to the people he serves." https://t.co/RFZDC5tAhspic.twitter.com/snG7ilplRj