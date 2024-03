Μέλη του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ τα θύματα της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής - ΒΙΝΤΕΟ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε αυτοκίνητο στην περιοχή της Τζενίν, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα βίντεο της επιχείρησης. Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα από τις IDF και τη Σιν Μπετ (σ.σ. την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ), αναφέρεται πως μεταξύ των νεκρών είναι ο Άχμεντ Μπαρακάτ, υψηλόβαθμο στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, και ο Μοχάμεντ Χαουασίν, διοικητής τοπικού βραχίονα της συγκεκριμένης οργάνωσης. Και οι δύο κατηγορούνταν για «τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον Ισραηλινών.

IDF took out the head of the Hamas regiment in Jenin (West Bank) at the moment of impact pic.twitter.com/9GipZ8MwiO