Μελιτόπολη: Ρώσοι στρατιώτες συνέλαβαν Ουκρανούς δημοσιογράφους

Συγκεκριμένα, ένοπλοι πήγαν στα σπίτια του εκδότη Mykhailo Kumok, της εκδότριας Yevhenia Borian της Melitopolskie Vedomosti και των δημοσιογράφων Yulia Olkhovska και Liubov Chaika και «τους μετέφεραν σε άγνωστη κατεύθυνση».

Όπως αναφέρει το CCN, η Melitopolskie Vedomosti είναι μια εφημερίδα που εδρεύει στην κατεχόμενη από τη Ρωσία πόλη Μελιτόπολη.

Οι δημοσιογράφοι κρατήθηκαν σε άγνωστη τοποθεσία για αρκετές ώρες πριν αφεθούν ελεύθεροι, χωρίς όμως να γνωρίζει κανείς ποια είναι η κατάστασή τους.

#Russian occupiers released journalist Mykhailo Kumok, Melitopol. His colleagues from MV-Holding Hanna Medvid says that public attention helped a lot. https://t.co/AbnCj3PVIn