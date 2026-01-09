Μελόνι: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στην Γροιλανδία» - Real.gr

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στην Γροιλανδία. Είναι κάτι που δεν θα συνέφερε σε κανέναν, ούτε και στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά την διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου για την έναρξη της νέας χρονιάς.

«Θεωρώ ότι η κυβέρνηση Τραμπ, με πολύ κατηγορηματικό τρόπο, επικεντρώνει την προσοχή στην στρατηγική σημασία της Αρκτικής, για την χώρα του. Το μήνυμα είναι ότι δεν θέλει να δεχθεί υπερβολική ανάμειξη ξένων παικτών σε αυτή την περιοχή. Αυτό, όμως, αφορά και εμάς, πρόκειται για συζήτηση που γίνεται και εντός του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Θεωρώ ότι μέσα στο ΝΑΤΟ πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή ανταλλαγή απόψεων, με στόχο την μείωση της έντασης», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με την Μελόνι «η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί, εντός του ΝΑΤΟ, με στόχο μια ισχυρότερη παρουσία της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Αρκτική» και σε αυτό το πλαίσιο «μέσα στον επόμενο μήνα, η ιταλική κυβέρνηση πρόκειται να παρουσιάσει και την δική της στρατηγική για την περιοχή αυτή», η οποία θα δίνει κύρια έμφαση στην ασφάλεια, στην στήριξη της έρευνας και στην προστασία της ειρήνης και της συνεργασίας.

«Πρέπει να προσπαθούμε να προλαμβάνουμε τα προβλήματα, και με σημαντική παρουσία των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής και στην Γροιλανδία, ώστε να μην προκύψει υπερβολική παρουσία άλλων παικτών στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν σχετικές ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες κατανοώ», ολοκλήρωσε η Τζόρτζια Μελόνι.