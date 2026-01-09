Μελόνι: Δεν βλέπω πιθανότητα αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στη Γροιλανδία - Real.gr

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου για την έναρξη της νέας χρονιάς δήλωσε πως δεν πιστεύει «ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στην Γροιλανδία. Είναι κάτι που δεν θα συνέφερε σε κανέναν, ούτε και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία της Αρκτικής και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ιταλίας και του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Αναλυτικά η δήλωση της Τζ. Μελόνι

«Εξακολουθώ να μην πιστεύω στην υπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν στρατιωτική δράση για να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μια επιλογή που σαφώς δεν θα συμφωνούσα. Και δεν θα ήταν προς όφελος κανενός, ούτε καν των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ η υπόθεση μιας αμερικανικής επέμβασης για την κατάληψη της Γροιλανδίας έχει αποκλειστεί απευθείας από την Ουάσινγκτον, οι επιθετικές μέθοδοι των ΗΠΑ αναδεικνύουν τη σημασία της Αρκτικής για θέματα ασφάλειας.

Πιστεύω ότι το μήνυμα των ΗΠΑ είναι ότι δεν θα δεχτούν παρεμβάσεις άλλων ξένων παραγόντων στην περιοχή αυτή. Είναι ένα θέμα που μας αφορά και εμάς. Πρέπει να μας ενδιαφέρει για το τι μπορεί να αντιπροσωπεύει αυτή η περιοχή. Ακόμη και το ΝΑΤΟ έχει καθορίσει ότι αυτή η περιοχή αποτελεί προτεραιότητα. Το ΝΑΤΟ πρέπει να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση. Η συζήτηση δεν πρέπει να αφορά μόνο την Ευρώπη, αλλά και το ΝΑΤΟ. (Δεν θεωρώ ρεαλιστική) μια επέμβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών θα παρουσιάσει μια ιταλική στρατηγική, κάνουμε το δικό μας μέρος: ο στόχος είναι να προστατεύσουμε την αρκτική περιοχή, να βοηθήσουμε τις ιταλικές εταιρείες και να προωθήσουμε την έρευνα. Θα ασχοληθώ περισσότερο με την πρόληψη των προβλημάτων, εξασφαλίζοντας την παρουσία της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Αρκτική.»