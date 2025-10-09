Μελόνι: «Εξαιρετική είδηση η συμφωνία για την Γάζα» - Real.gr

"Η συμφωνία που επετεύχθη στην Αίγυπτο για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ ειναι μια εξαιρετική είδηση η οποία ανοίγει τον δρόμο στην κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στην απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, στις γραμμές που έχουν συμφωνηθεί", υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ευχαρίστησε, παράλληλα, τον Αμερικανό πρόεδρο ” για το οτι επεδίωξε αδιάκοπα την λήξη της ένοπλης σύγκρουσης στην Γαζα”, οπως και τους διεθνείς μεσολαβητές.

“Η συμφωνία αυτή, όπως και η ευρύτερη πορεία που χαράσσεται απο το σχέδιο Τραμπ, αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να τεθεί τέρμα στην σύγκρουση αυτή. Μια ευκαιρία την οποία πρέπει σίγουρα να εκμεταλλευθούμε. Καλώ όλες τις πλευρές να σεβαστούν πλήρως τα μέτρα που ήδη συμφωνήθηκαν και να εργαστούν για την σύντομη πραγματοποίηση των επόμενων βημάτων που προβλέπονται απο το ειρηνευτικό σχεδιο”, πρόσθεσε η Μελόνι.

“Η Ιταλία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των διαμεσολαβητών και είναι έτοιμη να συμβάλει στην σταθεροποίηση, στην ανοικοδόμηση και στην ανάπτυξη της Γάζας”, τόνισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.