Μελόνι για την αποστολή Global Sumud Flottilla: «Συνεχίζω να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία χρησιμότητα για τον λαό της Παλαιστίνης» - Real.gr

Μελόνι για την αποστολή Global Sumud Flottilla: «Συνεχίζω να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία χρησιμότητα για τον λαό της Παλαιστίνης»

12:17, 02/10/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε δήλωσή της προς τους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην αναχαίτιση της Global Sumud Flottilla από τις ισραηλινές δυνάμεις

Και υπογράμμισε:

«Οι επιχειρήσεις αναχαίτισης είναι ακόμη σε εξέλιξη και τις παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό. Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών μας ήρθε την περασμένη νύχτα σε επαφή και με δικηγόρους των μελών της αποστολής και θα κάνουμε, φυσικά, ό,τι μπορούμε για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν στην Ιταλία το γρηγορότερο δυνατό.

«Συνεχίζω να πιστεύω, πάντως, ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία χρησιμότητα για τον λαό της Παλαιστίνης, ενώ μου φαίνεται ότι θα προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία στον ιταλικό λαό. Είναι ο ίδιος λαός που και χθες δέχθηκε τις ευχαριστίες των Παλαιστινίων για την προσφορά του.

«Υπενθυμίζω ότι είμαστε η πρώτη χώρα η οποία χθες άνοιξε ανθρωπιστικό διάδρομο για τους ερευνητές και ότι είμαστε η μη ισλαμική χώρα που μετέφερε τους περισσότερους κατοίκους της Γάζας στα νοσοκομεία της και ότι είμαστε ένα από τα πρώτα κράτη στον κόσμο σε ό,τι αφορά την παράδοση βοήθειας.

«Όλα αυτά έγιναν με τους πόρους του ιταλικού λαού, ο οποίος, τις επόμενες ημέρες θα αντιμετωπίσει σημαντική ταλαιπωρία για μια υπόθεση που φοβάμαι ότι δεν έχει μεγάλη σχέση με το παλαιστινιακό, ενώ σχετίζεται άμεσα με τα ιταλικά εσωτερικά θέματα. ‘Αλλωστε, μας το δείχνουν και τα συνδικάτα, διότι περίμενα ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ένα θέμα το οποίο θεωρούν τόσο σημαντικό, δεν θα κήρυτταν γενική απεργία την Παρασκευή, διότι η εκμετάλλευση του σαββατοκύριακου και η επανάσταση δεν συνδυάζονται».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε, τέλος, την λύπη της για το ότι η ιταλική αντιπολίτευση δεν αποδέχθηκε την πρόταση της κυβέρνησής της για κοινή στήριξη ψηφίσματος που αφορά το ειρηνευτικό σχέδιο για την Μέση Ανατολή.

Μελόνι για την αποστολή Global Sumud Flottilla: «Συνεχίζω να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία χρησιμότητα για τον λαό της Παλαιστίνης»

12:17 02/10

