Quantcast
Μελόνι: «Η Αρκτική πρέπει να αποτελέσει, όλο και περισσότερο, προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» - Real.gr
real player

Μελόνι: «Η Αρκτική πρέπει να αποτελέσει, όλο και περισσότερο, προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

19:15, 16/01/2026
Μελόνι: «Η Αρκτική πρέπει να αποτελέσει, όλο και περισσότερο, προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκαν, σήμερα, στη θέση της χώρας τους σε ό,τι αφορά την περιοχή της Αρκτικής.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Αρκτική πρέπει να αποτελέσει, όλο και περισσότερο, προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Ατλαντική Συμμαχία πρέπει να αδράξει την ευκαιρία να αναπτύξει, στην περιοχή, μια συντονισμένη παρουσία, ικανή να προλάβει εντάσεις, να προστατέψει τη σταθερότητα και να απαντήσει σε αναμείξεις άλλων παικτών», υπογράμμισε η Μελόνι.

Ο δε αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας πρόσθεσε ότι η χώρα του ετοιμάζει επιχειρηματική αποστολή αφιερωμένη στην Αρκτική. «Είμαστε παρατηρητές του Αρκτικού Συμβουλίου, αλλά έχουμε και ενεργό δράση. Κάτι που σημαίνει ότι εργαζόμαστε με εποικοδομητικό τρόπο, σε βιομηχανικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη τη σημασία των πρώτων υλών, η Αρκτική είναι γεμάτη πρώτες ύλες», τόνισε ο Αντόνιο Ταγιάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Μήπως κοιμάστε λάθος; Οι στάσεις ύπνου που κάνουν καλό και όσες βλάπτουν

Μήπως κοιμάστε λάθος; Οι στάσεις ύπνου που κάνουν καλό και όσες βλάπτουν

19:30 16/01
Χωρίς Ανεστίδη στο Μέγαρο Μαξίμου το μπλόκο Μαλγάρων

Χωρίς Ανεστίδη στο Μέγαρο Μαξίμου το μπλόκο Μαλγάρων

19:28 16/01
Έντι Ράμα για το επεισόδιο με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Φιλικά και χιουμοριστικά τα όσα είπα» - Η ανάρτησή του

Έντι Ράμα για το επεισόδιο με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο: «Φιλικά και χιουμοριστικά τα όσα είπα» - Η ανάρτησή του

19:18 16/01
Μελόνι: «Η Αρκτική πρέπει να αποτελέσει, όλο και περισσότερο, προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Μελόνι: «Η Αρκτική πρέπει να αποτελέσει, όλο και περισσότερο, προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

19:15 16/01
Τι είναι τα νέφη virga που εμφανίστηκαν στον ουρανό της Αττικής

Τι είναι τα νέφη virga που εμφανίστηκαν στον ουρανό της Αττικής

19:00 16/01
Ηράκλειο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό 70χρονου που δηλώθηκε ότι αγνοείται

Ηράκλειο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό 70χρονου που δηλώθηκε ότι αγνοείται

18:59 16/01
ΕΛΑΣ: Ανακριβή τα δημοσιεύματα για συλλήψεις εκπαιδευτικών σε σχολείο στη Νέα Ιωνία- Προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

ΕΛΑΣ: Ανακριβή τα δημοσιεύματα για συλλήψεις εκπαιδευτικών σε σχολείο στη Νέα Ιωνία- Προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

18:45 16/01
Ηνωμένο Βασίλειο: Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ηνωμένο Βασίλειο: Επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις στο Ιράν

18:30 16/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved