Μελόνι: Η διαδικασία ειρήνευσης στην Μέση Ανατολή θα είναι μακρά και δύσκολη, αλλά αποτελεί ξεκάθαρη επιτυχία του Τραμπ - Real.gr

«Η διαδικασία ειρήνευσης στην Μέση Ανατολή θα είναι μακρά και δύσκολή, αλλά αποτελεί ξεκάθαρη επιτυχία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η διεθνής κοινότητα καλείται φυσικά να απενεργοποιήσει τους κινδύνους», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά την παρέμβασή της στην Γερουσία της Ρώμης ενόψει της αυριανής και μεθαυριανής Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής.

«Η εκεχειρία είναι η μόνη οδός που αξίζει να ακολουθηθεί. Η δε Χαμάς πρέπει να δεχθεί ότι δεν θα έχει κανέναν ρόλο στην προσωρινή διακυβέρνηση και στο μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Πρέπει επίσης να αφοπλιστεί», πρόσθεσε η Μελόνι, η οποία αποσαφήνισε ότι αυτές είναι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την χώρα της.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι βασικής σημασίας η επανέναρξη της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας και υπενθύμισε ότι η χώρα της κατέβαλε σημαντική προσπάθεια, τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, όσο και την μεταφορά τραυματισμένων πολιτών σε ιταλικά νοσοκομεία και παλαιστινίων φοιτητών που φοιτούν τώρα σε ιταλικά πανεπιστήμια.

«Η Ιταλία θα συμβάλει στην εκπαίδευση της παλαιστινιακής αστυνομίας και στην στήριξη της αποκατάστασης των υποδομών στην Γάζα», είπε η Μελόνι η οποία πρόκειται να συναντηθεί στις αρχές Νοεμβρίου στην Ρώμη με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Με αναφορά στην Δυτική Όχθη, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης δήλωσε ότι «η βία των εποίκων και η πολιτική των τετελεσμένων κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση».

Όσο για την Ουκρανία, υπογράμμισε ότι «η θέση της Ιταλίας δεν αλλάζει» και πρόσθεσε ότι «υπάρχει ένας λαός ο οποίος αντιστέκεται ηρωικά εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια». «Στηρίζουμε μια δίκαιη ειρήνη, η οποία να μην είναι αποτέλεσμα επιβολής. Η χώρα μου δεν προβλέπει αποστολή στρατιωτών σε ουκρανικό έδαφος», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Αναφερόμενη στην ευρωπαϊκή άμυνα, πρόσθεσε ότι «τα διάφορα ευρωπαϊκά σχέδια πρέπει να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των χωρών της ΕΕ» και πως «όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα έχουν την ίδια σημασία, λόγος για τον οποίο πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας την σημασία των νότιων συνόρων της Ένωσης».

Σε σχέση, τέλος, με την ευρωπαϊκή βιομηχανία, η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι «η ηλεκτρική τεχνολογία δεν μπορεί να αποτελέσει μονόδρομο» και ότι, στο θέμα αυτό, «καταγράφεται ένα πρώτο άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». «Πρέπει να διορθωθούν παρακινδυνευμένες επιλογές που έγιναν στο παρελθόν με το Green Deal», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ