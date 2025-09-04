Μελόνι: Η Ιταλία δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία - Real.gr

Quantcast
Μελόνι: Η Ιταλία δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία
Μελόνι: Η Ιταλία δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

19:40, 04/09/2025
Μελόνι: Η Ιταλία δεν θα στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

Η Ρώμη επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων», κυρίως ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, που εστιάστηκε στις εγγυήσεις ασφάλειας αυτής της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε «την μη διαθεσιμότητα της Ιταλίας να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση,

Προστίθεται ότι η Ρώμη θα μπορούσε «να υποστηρίξει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μέσω πρωτοβουλιών παρακολούθησης και εκπαίδευσης εκτός των συνόρων της Ουκρανίας».

