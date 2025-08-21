Quantcast
Μελόνι: «Η Ιταλία καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ να επιτρέψει νέους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη» - Real.gr
real player

Μελόνι: «Η Ιταλία καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ να επιτρέψει νέους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη»

21:30, 21/08/2025
Μελόνι: «Η Ιταλία καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ να επιτρέψει νέους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

“Η Ιταλία καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ να επιτρέψει νέους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη. Η απόφαση αυτή αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και κινδυνεύει να καταδικάσει σε οριστική αποτυχία τη λύση των δυο κρατών όπως και, γενικότερα, μια πολιτική προοπτική που μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή και δίκαιη ειρήνη”, υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

“Η Ιταλία παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία τις εξελίξεις που σχετίζονται με την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ αναφορικά με την Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και επαναλαμβάνει με αποφασιστικότητα ότι στηρίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο”, πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με την Μελόνι, τέλος, “η απόφαση να υλοποιηθεί η κατάληψη της Γάζας, ως απάντηση στην απάνθρωπη, τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023, αποτελεί περαιτέρω κορύφωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης, η οποία δεν μπορεί παρά να επιδεινώσει την ήδη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος - Το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος - Το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

14:44 21/08
Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων

Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων

17:39 21/08
Αλέξης Τσίπρας - Le Monde: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της ελληνικής κρίσης ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

Αλέξης Τσίπρας - Le Monde: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της ελληνικής κρίσης ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

21:29 21/08
Ο Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην σταλούν δυτικά στρατεύματα

Ο Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην σταλούν δυτικά στρατεύματα

20:05 21/08
Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

17:45 21/08
Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

16:17 21/08
Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν δασοκομάντος και εναέρια μέσα από τη Ρόδο

Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν δασοκομάντος και εναέρια μέσα από τη Ρόδο

18:41 21/08
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που με περνά από τεστ»

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που με περνά από τεστ»

19:00 21/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved