Μελόνι: Λανθασμένη η πρόβλεψη για αύξηση των δασμών κατά των χωρών που επέλεξαν να συμβάλουν στην ασφάλεια της Γροιλανδίας - Real.gr

«Η πρόβλεψη να αυξηθούν οι δασμοί σε βάρος των χωρών που επέλεξαν να συμβάλουν στην ασφάλεια της Γροιλανδίας είναι λανθασμένη, δεν τη συμμερίζομαι», δήλωσε η Μελόνι. Τόνισε, παράλληλα, ότι τις τελευταίες ώρες είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι «υπήρξε ένα πρόβλημα κατανόησης τις πρωτοβουλίας ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, η οποία δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως αντιαμερικανική». «Πρέπει να ξαναρχίσει ο διάλογος και να αποφευχθεί κορύφωση της έντασης», είπε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι η χώρα της είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για την Γάζα «διαδραματίζοντας ρόλο κύριας σημασίας» και «συμβάλλοντας στον καθορισμό του ειρηνευτικού σχεδίου».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ