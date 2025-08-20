Μεντβέντεφ για Μακρόν: Ο βραχνιασμένος, αξιοθρήνητος κόκορας συνεχίζει να λαλεί, για να αποδείξει ότι είναι ο βασιλιάς στο κοτέτσι - Real.gr

Ο πρώην Ρώσος Πρόεδρος απαντά στον Μακρόν μετά τις δηλώσεις του στο NBC News.

Με μια γλώσσα που δεν ταιριάζει στην διπλωματία, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επιτέθηκε σήμερα (20/8) στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υποστηρίζει την παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων σε ειρηνευτικές αποστολές στην Ουκρανία, εφόσον υπάρξει συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.

«Ο άμυαλος Γάλλος πετεινός δεν μπορεί να ξεπεράσει την ιδέα της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία. Έχει δηλωθεί ξεκάθαρα: ΚΑΝΕΝΑ στράτευμα του ΝΑΤΟ ως ειρηνευτική δύναμη. Η Ρωσία δεν πρόκειται να δεχθεί μια τέτοια “εγγύηση ασφάλειας”» έγραψε στο Χ ο νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και στενός συνεργάτης του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Και προσέθεσε: «Όμως ο βραχνιασμένος, αξιοθρήνητος κόκορας συνεχίζει να λαλεί, για να αποδείξει ότι είναι ο βασιλιάς του κοτετσιού».

The brainless Gallic rooster can’t let go of the idea of sending troops to ‘Ukraine.’ It’s been explicitly stated: NO NATO troops as peacekeepers. Russia won’t accept such a “security guarantee.”

But the hoarse, pathetic bird continues to crow to prove it’s king of the coop. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 20, 2025

Ουσιαστικά ο Ρώσος αξιωματούχος απάντησε στις δηλώσεις που είχε κάνει στο NBC News ο Γάλλος πρόεδρος με τις οποίες υποστήριξε πως «είναι υποχρέωση της ”Συμμαχίας των Προθύμων” να συνδράμει με εκπαίδευση, εξοπλισμό, αλλά και κοινή δράση στα ουκρανικά εδάφη, αμέσως μετά την επίτευξη της όποιας συμφωνίας». Παράλληλα, είχε χαρακτηρίσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ως «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας».