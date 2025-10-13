Μεντβέντεφ: Η προμήθεια πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία κινδυνεύει να έχει άσχημη κατάληξη για όλους, περιλαμβανομένου του Τραμπ - Real.gr

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η προμήθεια στην Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ κινδυνεύει να έχει άσχημη κατάληξη για όλους, ειδικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κάποιος τους πυραύλους Τόμαχοκ που φέρουν πυρηνικές κεφαλές από τους συμβατικούς πυραύλους του ίδιου τύπου από τη στιγμή που θα εκτοξευθούν.

“Πώς θα πρέπει να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς! “, έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Telegram υπονοώντας απ’ ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με το Ρόιτερς, ότι η Μόσχα θα απαντήσει με χρήση πυρηνικών.