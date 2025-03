Μεντβέντεφ κατά Ζελένσκι: «Το αυθάδες γουρούνι δέχθηκε ένα σωστό χαστούκι στο Οβάλ Γραφείο» - Real.gr

Μέσα από ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ άσκησε δριμεία κριτική στον Ουκρανό πρόεδρο μετά τη σημερινή συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ , επικροτώντας παράλληλα τη στάση του Αμερικανού προέδρου.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε:

«Το αύθαδες γουρούνι δέχθηκε τελικά ένα σωστό χαστούκι στο Οβάλ Γραφείο. Και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δίκιο: Το καθεστώς του Κιέβου Τζογάρει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Η ανάρτηση:

The insolent pig finally got a proper slap down in the Oval Office. And @realDonaldTrump is right: The Kiev regime is “gambling with WWIII.”

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 28, 2025