Ο Μεντβέντεφ απαντά στον Τραμπ: «Πραγματικά άσχημο θα ήταν αν ξεσπούσε Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος» - Real.gr

Το σχόλιο του πρώην προέδρου της Ρωσίας μετά τις επικρίσεις Τραμπ για τον Πούτιν.

«Πραγματικά άσχημο» θα ήταν αν ξεσπούσε Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, σχολίασε απόψε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, με αφορμή την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «παίζει με τη φωτιά» και δεν συνειδητοποιεί πως αν δεν ήταν εκείνος θα είχαν συμβεί στη Ρωσία πολύ άσχημα πράγματα.

«Σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο Πούτιν “παίζει με τη φωτιά” και ότι “άσχημα πράγματα” θα είχαν συμβεί στη Ρωσία. Εγώ ξέρω μόνο ένα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΣΧΗΜΟ πράγμα – τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ελπίζω ο Τραμπ να το καταλάβει αυτό», έγραψε ο Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Regarding Trump’s words about Putin “playing with fire” and “really bad things” happening to Russia. I only know of one REALLY BAD thing — WWIII.

I hope Trump understands this!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 27, 2025