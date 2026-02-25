Μερτς: Έχουμε συγκεκριμένες ανησυχίες για τη συνεργασία μας με την Κίνα - Θα θέλαμε να γίνει πιο δίκαιη - Real.gr

Ο κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, υποδεχόμενος τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, κάλεσε σήμερα τη Γερμανία να εργασθεί μαζί με το Πεκίνο για την προστασία των ελεύθερων συναλλαγών.

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνηγόρησε σήμερα υπέρ «δίκαιης» συνεργασίας με την Κίνα, αρχίζοντας τη διήμερη επίσκεψή του στον ασιατικό γίγαντα που ολοένα περισσότερο το Βερολίνο εκλαμβάνει ως επικίνδυνο ανταγωνιστή της εθνικής βιομηχανίας του.

«Έχουμε πολύ συγκεκριμένες ανησυχίες σε ό,τι αφορά τη συνεργασίας μας, που θα θέλαμε να βελτιωθεί και να γίνει πιο δίκαιη», είπε ο κ. Μερτς κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ.

Η Κίνα και η Γερμανία, ως μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες, θα πρέπει «να υπερασπισθούν από κοινού την πολυμέρεια και τις ελεύθερες συναλλαγές», δήλωσε ο Λι Τσιάνγκ, ο οποίος ζήτησε επίσης από το Βερολίνο να συμμετάσχει στην εγκαθίδρυση ενός «πιο δίκαιου παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης».

Η Κίνα προσβλέπει στην προώθηση βαθύτερης και περισσότερο πρακτικής συνεργασίας με τη Γερμανία, δήλωσε ακόμα ο κινέζος πρωθυπουργός.

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες προοδεύουν σταθερά, δήλωσε ακόμα ο Τσιάνγκ, προσθέτοντας πως η Κίνα είναι πρόθυμη να ενισχύσει το διάλογο, την επικοινωνία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη με τη Γερμανία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters