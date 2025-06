Μερτς: «Το Ισραήλ κάνει τη βρώμικη δουλειά για όλους μας» - Real.gr

Για την πορεία του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν μίλησε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατά την διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο γερμανικό δίκτυο ενημέρωσης ZDF, στο περιθώριο της Συνόδου των G7.

«Το Ισραήλ κάνει την βρώμικη δουλειά για όλους μας» είπε χαρακτηριστικά ο Φρίντριχ Μερτς, σχολιάζοντας τα καταστροφικά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και των πυρηνικών υποδομών του Ιράν.

Ο Μερτς υποστήριξε ότι «η Γερμανία επηρεάζεται από το καθεστώς των μουλάδων του Ιράν, το οποίο έχει φέρει θάνατο και καταστροφή στον κόσμο» και συνέχισε λέγοντας «γι’ αυτό μπορώ μόνο να πω ότι τρέφω τον μεγαλύτερο σεβασμό για το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός και η ισραηλινή κυβέρνηση είχαν το θάρρος να το κάνουν αυτό».

WOW, German PM Merz says “Israel is doing the dirty work for all of us”

— ZDF

Via @derJamesJackson

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 17, 2025