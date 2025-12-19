Μερτς: Η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο της ΕΕ μόνο αν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις - Real.gr

Quantcast
Μερτς: Η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο της ΕΕ μόνο αν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις


05:30, 19/12/2025


Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν ομόφωνα να χορηγηθεί άτοκο δάνειο 90 δισ. ευρώ (105,3 δισ. δολαρίων) για να καλυφθούν οι στρατιωτικές και δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας την επόμενη διετία, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Η Ουκρανία θα χρειαστεί να αποπληρώσει το δάνειο της ΕΕ μόνο αν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις, πρόσθεσε ο κ. Μερτς έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η ΕΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει κεφάλαια της Ρωσίας που έχουν δεσμευτεί στην δικαιοδοσία της αν η Μόσχα δεν καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις, είπε ακόμη ο Γερμανός καγκελάριος.

