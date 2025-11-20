Μερτς: Η Ουκρανία θα εξοπλιστεί με συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς – Πόλεμος εναντίον αμάχων τα ρωσικά πλήγματα - Real.gr

Την ετοιμότητα της Γερμανίας να προσφέρει περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία εξέφρασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υπό το φως των τελευταίων ρωσικών επιθέσεων, τις οποίες χαρακτήρισε «πόλεμο τρομοκρατίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού». Δήλωσε επίσης ότι ο ουκρανικός στρατός θα εξοπλιστεί με συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βελτιώσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Τους τελευταίους μήνες συζητούμε εντατικά με την ουκρανική κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμόσουμε επίσης σχέδια πυρός μεγάλου βεληνεκούς, όπως τα ονομάζουμε τεχνικά. Ο ουκρανικός στρατός θα εξοπλιστεί με τέτοια συστήματα. Έχουμε συμφωνήσει ότι δεν θα μιλούμε πλέον δημοσίως για λεπτομέρειες, διότι είμαστε της άποψης ότι είναι απαραίτητη και κάποια ασάφεια έναντι της ρωσικής πλευράς σχετικά με τον βαθμό στρατιωτικής στήριξης που προσφέρουμε», δήλωσε ο κ. Μερτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα απόψε με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον και πρόσθεσε ότι η Γερμανία θα διαθέσει το προσεχές έτος επιπλέον τρία δισεκατομμύρια ευρώ για την στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, «υπό την σαφή προϋπόθεση ότι η χώρα θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος – και αυτό σημαίνει αδιάκοπη προσέγγιση στην καταπολέμηση της διαφθοράς». Αναφερόμενος στο πρόσφατο σκάνδαλο διαφθοράς στους κόλπους της ουκρανικής κυβέρνησης, ο καγκελάριος τόνισε ότι απαιτείται «πραγματικά ανάληψη δράσης, ανάληψη αμείλικτης δράσης κατά της διαφθοράς, κάτι απολύτως απαραίτητο για την Ουκρανία – και για την ευρωπαϊκή της προοπτική». Την ανάγκη να ειπωθούν «πολύ ειλικρινή λόγια» για το θέμα της διαφθοράς στην Ουκρανία ανέδειξε και ο κ. Κρίστερσον, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «αν θέλουμε να πετύχουμε τον τερματισμό του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, η στρατιωτικής, ανθρωπιστικής, οικονομικής και πολιτικής φύσης υποστήριξή μας στην Ουκρανία θα πρέπει να ενταθεί».

Ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε επίσης την έκκλησή του προς τους Ευρωπαίους εταίρους να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πριν από το τέλος του έτους. «Αυτό είναι ο ισχυρότερος μοχλός πίεσης προκειμένου να φέρουμε τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τερματίσουμε οριστικά αυτόν τον τρομερό πόλεμο», δήλωσε ο καγκελάριος και ευχαρίστησε τον Σουηδό πρωθυπουργό για την υποστήριξή του στο θέμα.

Αναφερόμενος στις εντεινόμενες το τελευταίο διάστημα ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ο κ. Μερτς καταδίκασε τα πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους και έκανε λόγο για «καθαρό πόλεμο τρομοκρατίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού», για επιθέσεις οι οποίες, όπως είπε, «δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικούς στόχους». Ερωτώμενος σχετικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για μυστικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, ο καγκελάριος περιορίστηκε να δηλώσει ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε στενή και καθημερινή επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση με θέμα το «εάν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα τέτοιο σχέδιο, αλλά δεν μπορεί να προβλέψει κανείς αν θα υπάρξει βραχυπρόθεσμα κάποιο αποτέλεσμα».

Νωρίτερα σήμερα, το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε ότι οι Ουκρανοί πρόσφυγες που έφτασαν στην Γερμανία μετά την 1η Απριλίου 2025 δεν θα λαμβάνουν πλέον επίδομα του πολίτη, αλλά χαμηλότερα επιδόματα, αντίστοιχα με αυτά που λαμβάνουν οι αιτούντες άσυλο. «Αυτό θα τους φέρει σε ισότιμη θέση με ανθρώπους που έρχονται εδώ ως πρόσφυγες από άλλες χώρες και για άλλους λόγους», ανέφερε στην σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας.