Μερτς: «Καλά νέα» η πρόθεση των ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία - Real.gr

Τα καλά νέα είναι ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία και ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί στην «γραμμή επαφής», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και παραδέχθηκε ότι ο καθοριστικός «παίκτης» είναι οι ΗΠΑ και ο αμερικανός πρόεδρος.

«Τα αποτελέσματα ήταν πολύ πιο εκτεταμένα από ό,τι είδαμε στην συνέντευξη Τύπου», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ZDF για την συνάντηση στην Αλάσκα και υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αμφισβήτησε «ούτε ένα» από τα πέντε σημεία στα οποία είχαν καταλήξει προχθές οι συνομιλίες με τους ευρωπαίους εταίρους και την Ουκρανία. «Τα καλά νέα είναι ότι οι ΗΠΑ θέλουν να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφάλειας, δεν το αφήνουν αυτό αποκλειστικά στους Ευρωπαίους, οι οποίοι, είναι αυτονόητο, πρέπει να συνεισφέρουμε αυτό που μας αναλογεί», τόνισε ο κ. Μερτς και, αναφερόμενος στην αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ότι αυτό ήταν η επιθυμία και του ιδίου, αλλά η Ρωσία δεν ήταν πρόθυμη για κάτι τέτοιο. «Κατά την διάρκεια των συνομιλιών συνεχίζονταν οι επιθέσεις. Το βρίσκω αυτό εξαιρετική ασέβεια», είπε χαρακτηριστικά ο Φρίντριχ Μερτς και τόνισε την ανάγκη να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό τριμερής σύνοδος μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας και κατόπιν μια γρήγορη συμφωνία. «Εάν επιτευχθεί αυτό, τότε θα είναι σημαντικότερο από μια εκεχειρία», υπογράμμισε.

Ο κ. Μερτς εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία φαίνεται να είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί κατά μήκος της «γραμμής επαφής», καθώς μέχρι τώρα είχε διατυπώσει εδαφικές απαιτήσεις για περιοχές τις οποίες δεν είχε καταλάβει στρατιωτικά. «Δεν θα υπάρξουν εδαφικές διαπραγματεύσεις Τραμπ – Πούτιν πάνω από τα κεφάλια των Ουκρανών ή των Ευρωπαίων. Αυτό είναι καλή είδηση», τόνισε ο καγκελάριος στο ZDF.

Ερωτώμενος σχετικά με τις επόμενες κινήσεις, ο κ. Μερτς διευκρίνισε ότι συνομιλίες διεξάγονται συνεχώς, διαβεβαίωσε και ότι οι Ευρωπαίοι «θα διαδραματίσουν ρόλο» και ότι υπάρχει στενή συνεργασία Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ, αναγνώρισε ωστόσο ότι «δεν πρέπει να υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας» και πρόσθεσε ότι «τον αποφασιστικό ρόλο τον έχουν οι ΗΠΑ, ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει στο χέρι τη δύναμη – τόσο στρατιωτικά όσο και με κυρώσεις, π.χ. με δασμούς – να ασκήσει πίεση προκειμένου η Ρωσία να μετακινηθεί περισσότερο από όσο μέχρι τώρα». Προσπαθούμε, δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς, «να λύσουμε διπλωματικά αυτό που δεν μπορεί να λυθεί στο πεδίο της σφαγής – και ευτυχώς, διαφορετικά σήμερα δεν θα υπήρχε η Ουκρανία».

ΑΠΕ-ΜΠΕ