Μερτς: Η ελευθερία μας απειλείται - Έρχονται εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις - Real.gr

«Η ελευθερία μας απειλείται - και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα, όχι αφηρημένα». Με αυτά τα λόγια ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπερασπίστηκε από το βήμα της Bundestag την πολιτική του, απαντώντας εμμέσως στην κριτική της αρχηγού της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ ότι ασχολείται περισσότερο με τα διεθνή θέματα παρά με τα προβλήματα της Γερμανίας. Ο καγκελάριος προετοίμασε όμως ταυτόχρονα τους πολίτες και για «αναπόφευκτες εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις» σε «θεμελιώδη ζητήματα».

«Δεν μπορεί πλέον να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Είναι αλληλένδετες (…) Η ελευθερία είναι η βάση της ζωής μας (…) Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε την ελευθερία μας και να διασφαλίσουμε την ευημερία μας», τόνισε ο κ. Μερτς μιλώντας στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό και σημείωσε ότι «είδαμε πόσο συγκεκριμένη μπορεί να γίνει η απειλή, με την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου». Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόσθεσε, «δοκιμάζει εδώ και καιρό τα όρια, σαμποτάρει, κατασκοπεύει, δολοφονεί, προσπαθεί να προκαλέσει ανασφάλεια». Ο πόλεμος στην Ουκρανία «προέρχεται μόνο από την Ρωσία», τόνισε ο καγκελάριος και απέκλεισε εκ νέου μια επιβεβλημένη ειρήνη, υποστηρίζοντας ότι «μια συνθηκολόγηση θα ενθάρρυνε τον Πούτιν να αναζητήσει τον επόμενο στόχο του».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γερμανία πρέπει να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες. «Θέλουμε να είμαστε σε θέση να αμυνθούμε ώστε να μην χρειαστεί να αμυνθούμε», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος και αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρώπη – συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας – να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες στο ΝΑΤΟ. «Αρχικά» με εθελοντική στρατιωτική θητεία, η οποία θα πρέπει να δούμε πώς θα καταστεί πιο ελκυστική, δήλωσε, ενώ έκανε λόγο και για πίεση στο οικονομικό μοντέλο της Γερμανίας, «με πολιτικές προστατευτισμού και υψηλές τιμές ενέργειας».

Ο Φρίντριχ Μερτς προετοίμασε ταυτόχρονα τους πολίτες για ευρείες αλλαγές. «Οι αποφάσεις που έχουμε μπροστά μας δεν αφορούν λεπτομέρειες, αλλά πολύ θεμελιώδη ζητήματα και είναι αναπόφευκτες. Δεν πρόκειται για τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το μέλλον της χώρας μας – για το πώς ζούμε, πώς ζούμε μαζί, πώς εργαζόμαστε, πώς λειτουργεί η οικονομία μας και για το εάν οι αξίες μας θα εξακολουθήσουν να αντέχουν», τόνισε και έκανε εκ νέου λόγο για «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων», αναφερόμενος στην ανάγκη αναδιάρθρωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος, για «θαρραλέα» μεταρρύθμιση των συντάξεων και για αναθεώρηση του «συμβολαίου μεταξύ των γενεών». Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι αφενός «η παλαιότερη γενιά πρέπει να μπορεί να απολαμβάνει με ασφάλεια την επάξια συνταξιοδότησή της με οικονομική ασφάλεια για το έργο που έχει προσφέρει» και αφετέρου ότι «οι νέοι δεν πρέπει να επιβαρυνθούν με άδικο τρόπο μόνο και μόνο επειδή είναι μειοψηφία», αλλά διευκρίνισε ακόμη ότι τα βάρη «πρέπει να κατανεμηθούν κατά τρόπο ώστε το κράτος πρόνοιας να μπορεί να λειτουργεί και στο μέλλον» και ότι «ο πυρήνας του κράτους πρόνοιας θα διατηρηθεί εάν υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, καθώς αυτή η σύνδεση είναι άρρηκτη».

«Το φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων δεν θα είναι η τελευταία εποχή κατά την οποία θα αλλάξουμε την χώρα προς το καλύτερο. Θα ακολουθήσει ένας χειμώνας, μια άνοιξη και ένα ακόμη φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων», πρόσθεσε ο κ. Μερτς και ζήτησε από τους πολίτες υπομονή και πίστη. «Μόλις ξεκινήσαμε. Πολλά συζητούνται ακόμη στην κοινοβουλευτική αρένα, αλλά εμείς έχουμε ξεκινήσει (…) Η κυβέρνηση εργάζεται με μεγάλη συγκέντρωση», διαβεβαίωσε.

Ο καγκελάριος υπερασπίστηκε ακόμη την μέχρι τώρα πολιτική της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη γίνει αισθητή η «διόρθωση» της πορείας στην μεταναστευτική πολιτική. «Η ανάκαμψη που υποσχεθήκαμε έχει ξεκινήσει ήδη με επιτυχία», δήλωσε και έκανε λόγο για 60% λιγότερες αιτήσεις ασύλου τον περασμένο Αύγουστο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Κριτική από την AfD

Προηγουμένως η αρχηγός της AfD Αλίς Βάιντελ είχε επικρίνει έντονα τον καγκελάριο για υπερβολική ενασχόληση με την εξωτερική πολιτική σε βάρος των εσωτερικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, ενώ τον κατηγόρησε ότι «σαμποτάρει τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία». Η κυρία Βάιντελ επέκρινε ακόμη το γεγονός ότι ο κ. Μερτς δεν αναφέρθηκε στην δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ ή στην «κλιμάκωση της ακροαριστερής βίας» και στο εσωτερικό της Γερμανίας, αναφερόμενη στο πρόσφατο περιστατικό δολιοφθοράς σε πυλώνες ηλεκτροδότησης στο Βερολίνο.