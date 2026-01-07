Μερτς: Ο γερμανικός στρατός θα μπορούσε να συμμετάσχει στην πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία - Real.gr

Για δυνατότητα συμμετοχής του γερμανικού στρατού στην πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία μετά από κατάπαυση πυρός, έκανε λόγο ο Γερμανός καγκελάριος.

Aπό το Παρίσι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναοίνωσε ότι η Γερμανία προτίθεται να προσφέρει στρατιωτική συνδρομή με αποστολή στρατιωτών των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr) σε χώρα που γειτνιάζει με την Ουκρανία στην Ανατολική Ευρώπη, η οποία είναι κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, μετά από την επίτευξη κατάπαυσης πυρός και με στόχο τη διασφάλισή της.

«Η Γερμανία θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην Ουκρανία πολιτικά, οικομικά αλλά και στρατιωτικά. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει για παράδειγμα την ανάπτυξη δυνάμεων για την Ουκρανία από γειτονικό νατοϊκό έδαφος», δήλωσε.

Παράλληλα τόνισε πως τόσο η γερμανική κυβέρνηση όσο και το γερμανικό κοινοβούλιο θα πρέπει στη συνέχεια να αποφασίσουν για τη φύση και την έκταση της γερμανικής συμβολής, εφόσον πρώτα ξεκαθαριστούν οι όροι της κατάπαυσης πυρός. «Επί της αρχής δεν αποκλείουμε τίποτα» ανέφερε ο καγκελάριος μετά από τις επαφές που είχε στο Παρίσι με τη «Συμμαχία των Προθύμων».

Σύμφωνα με τον Φρίντριχ Μερτς για τη διασφάλιση μιας ειρηνικής επίλυσης θα πρέπει να υπάρχoυν «ισχυρές, νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας από όλους μας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ».

Σε ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο η στάθμευση Γερμανών στρατιωτών εκτός Ουκρανίας θα ήταν επαρκής, ο καγκελάριος Μερτς απάντησε:

«Θα μπορούσε επίσης να είναι ορθό να κάνουμε και τα δύο: να σταθμεύσουν στρατεύματα στην Ουκρανία – κυρίως προς υποστήριξη και ενίσχυση των ουκρανικών στρατευμάτων – αλλά επίσης και να σταθμεύσουν επιπλέον στρατεύματα σε γειτονικές γειτονικές χώρες της Ουκρανίας, τα οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε περίπτωση επανάληψης της ρωσικής επιθετικότητας».