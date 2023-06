«Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα αυτή η κρεατομηχανή κατασπάραξε τον γιο μου» - Σοκάρει ο πατέρας του 23χρονου

Ο Γιούρι Ποπόφ μιλάει για το πώς αναγκάστηκε να παρακολουθεί αβοήθητος την ώρα που ο καρχαρίας-τίγρης κατασπάραζε μέχρι θανάτου τον γιο του, ενώ εκείνος ούρλιαζε «Μπαμπά, σώσε με!».

Ο απελπισμένος πατέρας από τη Ρωσία διηγήθηκε τη φρίκη όταν είδε τον γιο του να γίνεται κρέας στα δόντια του καρχαρία.

Οι παραθεριστές βγήκαν από το νερό καθώς οι τρομοκρατημένοι θεατές φώναζαν στον 23χρονο Βλαντίμιρ να κολυμπήσει μακριά από τον καρχαρία πριν τον κατασπαράξει μέχρι θανάτου.

Ο καρχαρίας πιάστηκε

Στη συνέχεια ο καρχαρίας τίγρης πιάστηκε και σύρθηκε στη στεριά με βάρκα πριν θανατωθεί, μεταδίδει το τελευταίο ρεπορτάζ της Daily Mail. Βίντεο δείχνει τον καρχαρία-τίγρη να πιάνεται και να σύρεται στην ακτή από ένα σκάφος μετά την επίθεση, και φαινόταν να είναι ζωντανός πριν τον χτυπήσουν με ρόπαλο μέχρι θανάτου. Οι αιγυπτιακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο καρχαρίας παραδόθηκε για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της συμπεριφοράς του και να εντοπιστεί αν το ζώο σχετίζεται με κάποιο που «προκάλεσε αρκετά προηγούμενα ατυχήματα».

«Πήγαμε στην παραλία για να χαλαρώσουμε», δήλωσε ο πατέρας. «O γιος μου δέχτηκε επίθεση από έναν καρχαρία, όλα συνέβησαν μέσα σε δευτερόλεπτα».

Ο συντετριμμένος πατέρας δήλωσε ότι δεν υπήρχαν μέλη της οικογένειάς του κοντά στον γιο του για να τον βοηθήσουν στο νερό, αν και οι αρχικές αναφορές έλεγαν ότι η φίλη του 23χρονου είχε καταφέρει να διαφύγει από την επίθεση.

«Τι είδους βοήθεια μπορείς να δώσεις;»

«Τι είδους βοήθεια μπορείς να δώσεις; Αυτή η "κρεατομηχανή" επιτέθηκε για 20 δευτερόλεπτα και απλά σύρθηκε κάτω από το νερό», είπε συγκλονισμένος. «Πρόκειται για μια απολύτως γελοία σύμπτωση, διότι πρόκειται για μια ασφαλή παραλία. Υπάρχουν πλοία και γιοτ τριγύρω. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο εκεί. Συνήθως επιτίθενται σε άγριες παραλίες. Είναι απλά κάποιο είδος κακής μοίρας», πρόσθεσε.

Ο Βλαντίμιρ βρισκόταν με τον πατέρα του στην Αίγυπτο τους τελευταίους μήνες πριν από τη φρικτή επίθεση. Ο Ποπόφ δήλωσε ότι θα αποτεφρώσει τον γιο του και θα επιστρέψει τις στάχτες του στην πατρίδα τους, τη Ρωσία.

Το βίντεο που τραβήχτηκε νωρίτερα από τρομοκρατημένους θεατές δείχνει τον Βλαντίμιρ να φωνάζει απελπισμένα «Μπαμπά, μπαμπά!» καθώς το αρπακτικό τον κύκλωνε μέσα στο νερό πριν εξαπολύσει την επίθεση.

Η στιγμή της επίθεσης -Σκληρές εικόνες

#viralvdoz#shockingvideo : #Russian#tourist, 23, is mauled to death and eaten by a #shark in #Egypt resort of #hurghada.The tourist - believed to be 23 - was on a long stay in Egypt. #sharkattack#viral#viralvideo # pic.twitter.com/q6A7WGHxqn