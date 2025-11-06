Μεσανατολικό: Έφηβος νεκρός από πυρά του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη - Real.gr

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο ο νεκρός έφηβος είναι 15χρονος Μουράντ Σαϊφίν, ο οποίος, σύμφωνα με τον στρατό, σκοτώθηκε χθες το βράδυ.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε και σκότωσε έναν έφηβο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τον οποίο ο στρατός χαρακτήρισε «τρομοκράτη», ισχυριζόμενος ότι ο νεαρός πέταξε έναν εκρηκτικό μηχανισμό σε στρατιώτες.

«Η σορός του βρίσκεται υπό την κράτηση των ισραηλινών αρχών», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι το περιστατικό συνέβη στην πόλη Γιαμούν, κοντά στην Τζενίν, στη βόρεια Δυτική Όχθη.

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη από (Ισραηλινούς) στρατιώτες στην περιοχή Γιαμούν, ένας τρομοκράτης έριξε εκρηκτικό μηχανισμό στους στρατιώτες, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά και σκότωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό αυτό που χρησιμοποιεί τακτικά για θύματα ισραηλινών επιχειρήσεων.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Παλαιστινιακή Αρχή ανέφερε τον θάνατο μιας ηλικιωμένης Παλαιστίνιας γυναίκας, λέγοντας ότι υπέστη καρδιακή προσβολή μετά από ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στο σπίτι της σήμερα. Το γραφείο Τύπου της Παλαιστινιακής Αρχής είπε ότι η γυναίκα ήταν η Χανίγια Χανούν. Σπρώχτηκε από στρατιώτες που ήρθαν να συλλάβουν τον εγγονό της στο σπίτι τους κοντά στη Ραμάλα, σύμφωνα με την ΠΑ.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός και Ισραηλινοί έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 999 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων πολλών μαχητών, σύμφωνα με το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

Τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

