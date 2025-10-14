Μεσανατολικό: Έξι νεκροί σε επεισόδια στη Σουτζάια και το Χαν Γιουνίς - Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι άνοιξε πυρ όταν ύποπτοι πλησίασαν τους στρατιώτες - Real.gr

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σε δύο διαφορετικά επεισόδια στον θύλακα, για τα οποία ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι άνοιξε πυρ επειδή «ύποπτα πρόσωπα» πλησίαζαν στις δυνάμεις του.

Την πέμπτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που επιθεωρούσαν τα σπίτια τους στη Σουτζάια», μια συνοικία στο ανατολικό τμήμα της Πόλης της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών που υπάγεται στη Χαμάς.

Στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι μονάδες του άνοιξαν πυρ αφού εντόπισαν «πολλούς υπόπτους» να πλησιάζουν σε στρατιώτες έχοντας διαβεί την «κίτρινη γραμμή», δηλαδή τη γραμμή πίσω από την οποία έχουν υποχωρήσει οι ισραηλινές δυνάμεις, εντός του θύλακα.

«Οι ύποπτοι δεν υπάκουσαν και συνέχισαν να πλησιάζουν τους στρατιώτες, οι οποίοι άνοιξαν πυρ για να εξαλείψουν την απειλή», πρόσθεσε ο στρατός.

Ο Μπασάλ έκανε επίσης λόγο για έναν Παλαιστίνιο που σκοτώθηκε από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Αλ Φουχάρι, στα νοτιοανατολικά του Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Όταν ρωτήθηκε από το AFP ο ισραηλινός στρατός έδωσε την ίδια εξήγηση με εκείνη για το πλήγμα στη Σουτζάια.

Αμέσως μόλις τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε, στα αραβικά, τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ότι παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνο» να πλησιάζουν τους στρατιώτες, κάνοντας ειδική αναφορά στη Σουτζάια και το Χαν Γιουνίς.

