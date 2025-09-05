Quantcast
Μεσανατολικό: Η Φινλανδία θα υπογράψει τη διακήρυξη υπέρ της λύσης των δύο κρατών - Real.gr
14:00, 05/09/2025
Η Φινλανδία θα υπογράψει τη διακήρυξη για την ειρηνική επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος και την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η διακήρυξη αυτή είναι αποτέλεσμα της διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στον ΟΗΕ, υπό την προεδρία της Σαουδικής Αραβίας και της Γαλλίας, με θέμα το μεσανατολικό. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είχαν μποϊκοτάρει τη διάσκεψη.

«Η διαδικασία υπό τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία είναι η πιο σημαντική διεθνής προσπάθεια (που έχει γίνει) εδώ και χρόνια προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη λύση των δύο κρατών», σχολίασε η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών Ελίνα Βαλτόνεν στο Χ.

Το πρώτο βήμα που αναφέρει η διακήρυξη αυτή είναι ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η Σαουδική Αραβία και η Γαλλία έχουν καλέσει τις χώρες μέλη του ΟΗΕ να στηρίξουν τη διακήρυξη αυτή, η οποία παρουσιάζει «συγκεκριμένα, χρονικά δεσμευτικά και μη αναστρέψιμα βήματα» προς την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες — όπως η Ισπανία και η Νορβηγία- η Φινλανδία δεν έχει αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, καθώς η φινλανδική κυβέρνηση συνασπισμού είναι διχασμένη αναφορικά με το θέμα.

