Quantcast
Μεσανατολικό: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Κατάρ υπό τον Μακρόν - Real.gr
real player

Μεσανατολικό: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Κατάρ υπό τον Μακρόν

00:30, 16/09/2025
Μεσανατολικό: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Κατάρ υπό τον Μακρόν

Οι ηγέτες έξι χωρών – Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Κατάρ – συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ.

«Όλοι οι ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να διατηρηθεί η προσήλωση στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας – συμπεριλαμβανομένων της επίτευξης εκεχειρίας διαρκείας, της απελευθέρωσης όλων των ομήρων και του αφοπλισμού της Χαμάς, και της αύξησης της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι ζωτικής σημασίας για τους παλαιστίνιους αμάχους», αναφέρει η ανακοίνωση σχετικά με την τηλεδιάσκεψη την οποία συντόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις

01:30 16/09
ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

01:00 16/09
Μεσανατολικό: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Κατάρ υπό τον Μακρόν

Μεσανατολικό: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Κατάρ υπό τον Μακρόν

00:30 16/09
ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα - Σκοτώθηκαν τρεις επιβαίνοντες

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα - Σκοτώθηκαν τρεις επιβαίνοντες

23:59 15/09
Η Πολωνία εξουδετέρωσε drone πάνω από κυβερνητικές εγκαταστάσεις - Κρατούνται δύο Λευκορώσοι

Η Πολωνία εξουδετέρωσε drone πάνω από κυβερνητικές εγκαταστάσεις - Κρατούνται δύο Λευκορώσοι

23:45 15/09
Διακοπή κυκλοφορίας στον ΗΣΑΠ από Κηφισιά προς Πειραιά λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές

Διακοπή κυκλοφορίας στον ΗΣΑΠ από Κηφισιά προς Πειραιά λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές

23:43 15/09
Ισπανία: Aκύρωσε σύμβαση ύψους 700 εκατ. ευρώ για εκτοξευτήρες ρουκετών ισραηλινής κατασκευής

Ισπανία: Aκύρωσε σύμβαση ύψους 700 εκατ. ευρώ για εκτοξευτήρες ρουκετών ισραηλινής κατασκευής

23:30 15/09
Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος, θύμα μπούλινγκ και ομοφοβίας

Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος, θύμα μπούλινγκ και ομοφοβίας

23:19 15/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved