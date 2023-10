Μεσανατολικό: Έκκληση ΟΗΕ να ανακληθεί το τελεσίγραφο για εκκένωση της Γάζας εντός 24ωρών –Απτόητο το Ισραήλ

Πανικός και σύγχυση επικρατεί στους κατοίκους της Γάζας μετά και το τελεσίγραφο του Ισραήλ για άμεση εκκένωση της περιοχής. Την ίδια ώρα ο ΟΗΕ ζητά να ανακληθεί το τελεσίγραφο καθώς εκτιμά ότι είναι αδύνατο να μετακινηθούν 1.1 εκατομμύρια –θα σημειωθεί τραγωδία, ενώ αναπάντητο παραμένει το ερώτημα τι θα απογίνουν οι τραυματίες που νοσηλεύονται σε μισογκρεμισμένα νοσοκομεία, χωρίς, ρεύμα, νερό, φαγητό και φάρμακα.

«Αδύνατη η μετακίνηση πληθυσμού 1,1 εκατομμυρίου χωρίς ανθρωπιστική καταστροφή», απάντησε ο ΟΗΕ στο τελεσίγραφο του Ισραήλ για εκκένωση της βόρειας Γάζας εντός 24 ωρών. «Αυτό θα ήταν ισοδύναμο με θανατική ποινή ασθενών και νοσηλευόμενων», πρόσθεσε σε επείγουσα ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Northern Gaza residents evacuating the area on intact roads after IDF distributed notice to evacuate leaflets throughout the area to minimize civilian casualties. #HamasMassacre#IsraelFightsBack#Gazapic.twitter.com/ScFhkj1MRE — Michal -?????? ?? (@MichalSabra) October 13, 2023

Gazans flee their homes. Among those trying to get to safety are children. Nearly half of Gaza's population is under 18. #IsraelPalestineConflict#Gazahttps://t.co/0XixCIUUHdpic.twitter.com/bk4S4eK4DH — Amaira Sharma (@AmairaaSharma) October 13, 2023

People pack up as #Israel tells them to flee north Gaza. #IsraelPalestineConflictpic.twitter.com/D8vsrBuucS — Amaira Sharma (@AmairaaSharma) October 13, 2023

Στο Τελ Αβίβ βρίσκονται οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Λόιντ Οστιν. Στην Ανατολική Μεσόγειο εστάλη μετά το USS Gerald R. Ford και δεύτερο αεροπλανοφόρο ενώ προσεγγίζουν επίσης δύο πλοία του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και αεροσκάφη επιτήρησης.

Χεζμπολάχ: «Οι εκκλήσεις να μην επέμβουμε δεν θα έχουν αποτέλεσμα – Προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια»

Ο αναπληρωτής ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε σήμερα πως η οργάνωση δεν θα επηρεαστεί από τις εκκλήσεις να μείνει στο περιθώριο της συνεχιζόμενης σύρραξης ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς, λέγοντας πως το κίνημα είναι «πλήρως έτοιμο» να συνεισφέρει στις μάχες.

«Οι παρασκηνιακές εκκλήσεις προς εμάς από μεγάλες δυνάμεις, αραβικές χώρες, απεσταλμένους των Ηνωμένων Εθνών, που μας λένε άμεσα και έμμεσα να μην παρέμβουμε δεν θα έχουν αποτέλεσμα», δήλωσε σε υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Sul do Líbano...Fosforia...IDF ataca local HESBOLAH pic.twitter.com/hnv74pScBF — Rendeiros#Silva (@rendeiro_silva) October 10, 2023

Wall Street Journal: Έγγραφα και χάρτες που μαρτυρούν σχεδιασμό διετίας για την επίθεση της Χαμάς

Στα αμερικανικά δημοσιεύματα σχετικά με το πώς η Χαμάς σχεδίασε την επίθεση στο νότιο Ισραήλ, προστέθηκαν οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Wall Street Journal σύμφωνα με τις οποίες χάρτες και έγγραφα που βρέθηκαν πάνω σε νεκρούς ενόπλους αποδεικνύουν «καλοσχεδιασμένη επιχείρηση».

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων Ρίτσαρντ Χεχτ επισημαίνει ότι εξετάζονται χάρτες και έγγραφα που βρέθηκαν σε άψυχα μέλη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς με σαφείς εντολές αλλά και οδηγίες.

WSJ News Exclusive: Hamas militants who flooded into southern Israel from Gaza last weekend carried detailed maps of the towns and military bases that they targeted https://t.co/zVzReGWbhlhttps://t.co/zVzReGWbhl — The Wall Street Journal (@WSJ) October 12, 2023

«Αριθμός αμάχων, συναγωγές και νηπιαγωγεία», αλλά και προειδοποιήσεις ακόμη για τον χρόνο που θα χρειαστούν τα ισραηλινά στρατεύματα για να απαντήσουν», περιλαμβάνονται στα ευρήματα.

Οι μαχητές είχαν εντολή να ανοίξουν τρύπες με ρουκέτες στον ισραηλινό φράχτη ασφαλείας ενώ αναλυτικό ήταν και το σχέδιο για πυρά κάλυψης.

Οι εντολές ήταν να συλλάβουν αιχμαλώτους και ομήρους «για διαπραγματεύσεις», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα.

«Υπήρχαν πρόσθετες λεπτομέρειες στους χάρτες που έδειχναν ότι είχαν έρθει προετοιμασμένοι – κάτι παραπάνω από προετοιμασμένοι», επισημαίνεται, για τα έγγραφα.

Επιτιθέμενοι που σκοτώθηκαν στην πόλη Οφακίμ -κοντά στη Γάζα- είχαν επίσης πάνω τους χάρτες και άλλα έγγραφα.

Σε μια σελίδα βρέθηκαν φωτογραφίες οκτώ τύπων τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού του Ισραηλινού στρατού, μαζί με σύντομες σημειώσεις στα αραβικά σχετικά με το πού να επιτεθούν τα οχήματα και ποια εκρηκτικά να χρησιμοποιηθούν.

Το σχέδιο της Χαμάς για το Μεφαλσίμ δείχνει «πολυπλοκότητα, συστηματική συλλογή πληροφοριών, χρήση ανθρώπινων πηγών, χρήση ανοιχτών πηγών πληροφοριών και πληροφορίες που ελήφθησαν μέσω κυβερνοεπιθέσεων», σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Χάρτες και αεροφωτογραφίες της πόλης περιέχονταν στο έγγραφο, το οποίο λέει ότι υπήρχαν 1.000 «άμαχοι» που φρουρούνταν από μια εθελοντική δύναμη ασφαλείας.

Νωρίτερα ο διεθνής εκπρόσωπός τους των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) , αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κονρίκους σχολιάζοντας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ολομέτωπη επίθεση κατά του Ισραήλ σχεδιάστηκε «κάτω από την μύτη των Ισραηλινών» απάντησε ότι η Χαμάς «είχε πολλούς χώρους εκπαίδευσης» και ο στρατός του Ισραήλ «έπληξε πολλούς όλα αυτά τα χρόνια στους διάφορους γύρους κλιμάκωσης» .