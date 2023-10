Μεσανατολικό: Έληξε το τελεσίγραφο της Χαμάς - Ξεκίνησε ο βομβαρδισμός της Άσκελον - LIVE EIKONA

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο Αμπού Ουμπάιντα, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, προειδοποίησε τους κατοίκους του Ασκελόν, στη μεθόριο του Ισραήλ με την Λωρίδα της Γάζας, ότι έχουν προθεσμία μέχρι τις 17.00 για να εγκαταλείψουν την πόλη.

«Σε απάντηση στο έγκλημα του εχθρού να αναγκάσει το λαό μας να αφήσει τα σπίτια του στην Λωρίδα της Γάζας, δίνουμε διορία τους κατοίκους της κατεχόμενης Άσκελον να φύγουν πριν από τις πέντε απόψε. Εμείς σας προειδοποιήσαμε», δήλωσε ο Ουμπάιντα.

Δείτε LIVE εικόνα:

??????????????????#Breaking : Rocket attack by #Palestinian ???? terrorist in #Askelon , #Israel ???? right now #Israel_under_attackpic.twitter.com/bg15DJSLLs