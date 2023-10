Μεσανατολικό: Επίθεση και από το έδαφος του Λιβάνου καταγγέλλει ο στρατός του Ισραήλ

Ισραηλινοί στρατιώτες, υποστηριζόμενοι από ελικόπτερα, σκότωσαν τουλάχιστον δύο ενόπλους οι οποίοι διέσχισαν τα σύνορα από το έδαφος του Λιβάνου σήμερα, ανακοίνωσε ο στρατός, σε μια ένδειξη ενός πιθανού νέου μετώπου, τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις μάχονται με τη Χαμάς στη Γάζα.

Ένας ανταποκριτής του τηλεοπτικού καναλιού Al Manar TV, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι ακούγονταν πυρά και εκρήξεις στα νότια σύνορα του Λιβάνου με τον Ισράηλ.

Ένα στέλεχος της Χεζμπολάχ ανέφερε ότι η σιιτική οργάνωση δεν έχει οργανώσει κάποια επιχείρηση εντός του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι οι στρατιώτες «σκότωσαν έναν αριθμό ένοπλων υπόπτων που διείσδυσαν στο έδαφος του Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου» και «στρατιωτικά ελικόπτερα πλήττουν αυτή τη στιγμή τη ζώνη αυτή».

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού το επεισόδιο σημειώθηκε κοντά στην Ανταμίτ, απέναντι από τις μεθοριακές λιβανέζικες πόλεις Αάλμα Ελ Σαμπ και Ζαχάτζρα.

Ένας εκπρόσωπος της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στον Λίβανο είπε ότι είναι ενήμερος για ένα επεισόδιο στα νότια σύνορα αλλά δεν διέθετε περισσότερες πληροφορίες. Ο στρατός του Λιβάνου δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο προς το παρόν.

