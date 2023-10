Μεσανατολικό- Ερντογάν: «Η ειρήνη είναι δυνατή μόνο μέσω της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ»

«Το Παλαιστινιακό είναι η ρίζα των προβλημάτων στην περιοχή μας. Αν δεν επιλυθεί δίκαια, η περιοχή μας θα συνεχίσει να λαχταρά την ειρήνη», πρόσθεσε. «Η μόνιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι δυνατή μόνο με μια τελική λύση στο πρόβλημα Παλαιστίνης-Ισραήλ. Η δημιουργία ενός ανεξάρτητου και γεωγραφικά ενοποιημένου παλαιστινιακού κράτους, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, είναι μια αμετάκλητη ανάγκη».

#BREAKING Turkish President Erdogan says realization of independent, geographically integrated Palestinian state based on 1967 borders, with Jerusalem as capital, cannot be delayed pic.twitter.com/7UMqh5q1ni