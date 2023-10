Μεσανατολικό: Φόβοι για τουλάχιστον 500 νεκρούς από βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα-Τριήμερο εθνικό πένθος στα Παλαιστινιακά εδάφη

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα έκανε λόγο νωρίτερα για τουλάχιστον 300 «μάρτυρες», ενώ αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων έχει εγκλωβιστεί στα ερείπια.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε πως διερευνώνται οι αναφορές για βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα. «Υπάρχουν πολλές ψευδείς αναφορές από τη Χαμάς», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

"Γενοκτονία" και "ανθρωπιστική καταστροφή" η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε νοσοκομείο της Γάζας, δηλώνει η παλαιστινιακή προεδρία

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε νοσοκομείο της Γάζας είναι "γενοκτονία" και "ανθρωπιστική καταστροφή", δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα.

Επίσης, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Στάγεχ καταδίκασε την επίθεση αυτή ως ένα "φριχτό έγκλημα" τονίζοντας ότι οι χώρες που στηρίζουν το Ισραήλ φέρουν ευθύνη.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, μετά την ισραηλινή επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα στην οποία εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, δήλωσε υψηλόβαθμος Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Η συνάντηση επρόκειτο να λάβει χώρα στην Ιορδανία. Ο υψηλόβαθμος Παλαιστίνιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμπάς επιστρέφει στη Ραμάλα, την έδρα της κυβέρνησής του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Al Jazeera correspondent Wael Al Dahdouh:

??At the Arab Baptist Hospital we witnessed horrifying images of children, young people, old men and women, body parts and mutilated bodies.

??The bombing took place in the center of the hospital, not on the outskirts.

??We cannot speak… pic.twitter.com/XOYIScCzWZ